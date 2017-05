Arturas Kanbrys (14) og Køge tabte begge semifinalekampe mod Værløse BK. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Basketball: Skader kom i vejen for finaleplads

Køge sport - 18. maj 2017 kl. 07:00 Af Per Møller Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste sæsons vindere af 1. Division i basketball for herrer, Køge Basketball Klub - Coyotes - er færdige for denne sæson.

Holdet måtte nemlig se sig besejret i semifinalerunden af Værløse BK. Først led holdet et af de sjældne nederlag i Køge-hallen med 74-72 inden Værløse BK afgjorde tingene i returkampen som blev vundet 89-71.

"Det var ærgerligt og dårligt timet. Vi var ramt af afbud fra fire spillere, og det var for stor en mundfuld. Men stor respekt for Værløse, der har et ungt, men meget lovende mandskab. Men jeg er sikker på, at vi kunne havde besejret dem hvis vi havde været i stærkeste opstilling", siger Lars Vestergaard, manager i Køge Basketball Klub.

"Men når skuffelsen over nederlaget har lagt sig, så kan vi se tilbage på en godkendt sæson, hvor vi endnu engang har været med fremme i top 4. Vi har desværre været hårdt ramt af skader i denne sæson. Vi har blod på tanden til at gøre en god figur igen næste sæson, hvor vi igen satser på at være med helt fremme i rækken", siger Lars Vestergaard, der nu sender truppen på to ugers ferie, inden man mødes igen og frem mod sommerferien træner en gang om ugen.

"Nu skal vi igang med at snakke med spillerne omkring næste sæson, hvor vi har den glæde, at vores dygtige træner Gediminas Zybertas tager endnu en tørn. Når vi når over sommerferien og Køge-hallen åbner op igen starter forberedelserne for alvor til den nye sæson, siger Lars Vestergaard, der ser frem til, når det bliver meldt helt klart ud hvornår man går igang med arbejdet omkring Køge Idrætspark.