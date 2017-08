3 X EM-guld: Køge-atlet viste ingen nåde

Rikke Due Andersen sikrede utrolige tre Europamesterskaber ved Emacs i Aarhus.

Rikke Due Andersen fra Køge Atletik gjorde det de fleste kun drømmer om ved de netop overståede Europamesterskaber for Masters.

Selvom 45-årige Rikke Due Andersen har vist fornemme takter igennem foråret ved diverse løb med flere sejre til følge og hun har lagt en masse kræfter i træningen i Køge Atletik, så var det et ønskescenarie der gik i opfyldelse ved Emacs2017, som blev netop er afviklet i Århus.

Emacs er for Master-løbere over 35 år, og her viste Rikke Due Andersen ingen nåde over for sine konkurrenter i K45 klassen, da hun kunne lade sig hædre som Europamester på 10.000 m bane. Benene og kroppen var ikke mere medtaget end at Rikke Due Andersen også var tilmeldt halvmarathon på konkurrencernes sidste dag. Trods en hård dag på kontoret i det danske vejr, kunne Rikke Due Andersen løbe ind på en 2. plads ALL-over for løbet på kvindesiden, kun slået af den noget yngre og talentfulde Louise Batting fra Aarhus.

Derfor var Rikke Due Andersens tid/placering nok til en 1. plads i K45 klassen og da det artede sig sådan at de øvrige danske kvinder var med helt fremme i klassementet, så blev det også til en guldmedalje i holdklassen - 3 løbere pr. hold.

Rikke Due Andersens næste store mål bliver DM i halvmarathon som afvikles i forbindelse med Copenhagen Half i København. Her er Køge-atleten absolut storfavorit til at hjemtage guldet i hendes Age-group K45.

En anden af Køges hurtige kvinder, nemlig Anne Fabricius K35 har også igennem sommerferien gjort sig positivt bemærket ved flere store løb.

Først blev det først på ugen til en sikker sejr i Kalundborg ved det klassiske Møllebakken Rundt, som betegnes som en af de hårdeste 5,1 km løb i Danmark. Det afvikles i forbindelse med byens festuge og trækker mange løbere og tilskuere til.

Ugen blev rundet af med BMW Havneløbet som afvikles af Sparta i Københavns gader og med mere end 1.000 løbere til start.

Her stillede Anne Fabricius til start i både 5 km, som test af sit halvmarathon pace og løb en fornem 6. plads i hus for efterfølgende i 10 km løbet at løbe en sikker og overbevisende 2. plads hjem.

Næste store opgave, hvis alt flasker sig for Anne Fabricius, forventes også at blive DM halvmarathon, hvor målet er ny personlig rekord og samtidig at løbe med helt fremme i det samlede klassement om DM guldet for hold.

Køge Atletik forventes at stille talstærkt op og løbe efter flere DM medaljer.

Heriblandt Køge Atletiks færøske landsholdsløber Marna Egholm i K35 klassen og en af klubbens nye dygtige løbere, Anne-Sofie McPerran, i K40 klassen. Stiller Rikke Mørkeberg Poulsen, Lykke Outzen og Pernille Sommer i K40 klassen op må disse også tilskrives en god chance til medaljer i DM holdløbet i K40 klassen, hvor de to sidstnævnte sidste år høstede medaljer.

På herresiden er det DM-marathon i Odense i oktober, hvor der nok er størst chancer for DM medaljer.

Spændende bliver det at følge over det næste stykke tid, hvor der bl.a. hver tirsdag er træning fra kl. 17.30-19.00 for løbere på alle niveauer ved klubhuset på Køge Stadion/Stensbjergvej.pm