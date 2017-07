Det er første gang, Zulu Sommerbio er i Kalundborg, men filmkaravanen har tidligere gæstet Holbæk, hvor mange mødte op med campingstole og tæpper for at nyde en god film i det fri. Foto: Per Christensen

Zulu holder sci-fi-søndag i Havneparken

For knap et år siden var science fiction-­filmen »Arrival« med Amy Adams, Jeremy Renner og Forest Whitaker i de bærende roller på alles læber.

Den handler om mødet mellem mennesker og ukendt liv fra det ydre rum, men ikke som vi er vant til at se det. Ofte spiller science fiction-film på frygten for det ukendte og kampen mellem aliens og jordboere, men i denne film følger vi en ung, kvindelig sprogprofessor, som prøver at forstå det ukendte og oversætte de fremmede gæsters sprog, da der pludselig er landet 12 store rumskibe på Jorden. Kommunikation bliver nøgleordet, og filmens omdrejningspunkt er mennesket selv og dets sprog - både hvordan det kan føre til fred og frihed, men også hvordan det kan skabe had, misforståelser og krige.

Filmen sættes på klokken 21.30, når mørket sænker sig over Kalundborg, men indtil da er der lagt op til hygge i Havneparken for dem, som har lyst til at grille eller spise en is. Det er ganske gratis for alle at se filmen, og hvis man ikke selv medbringer guf og godter, så kan der købes snacks, popcorn og drikkevarer i de opsatte boder.