Zulu Sommerbio kommer til Kalundborg

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne til at finde klapstolen frem eller tage picnictæppet under armen og komme ned for at at se en god film i fællesskab med andre.

- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at få Zulu Sommerbio hertil. Vi er en gruppe unge mennesker, der sammen prøver at skabe noget mere liv i Kalundborg, og det her er et godt skridt på vejen. Det er et event, som henvender sig til alle borgere i byen og til folk i alle aldre, og med arrangementet har vi satset på at ramme så bredt så muligt, så hele byen kan få noget ud af det, siger Laura Sofie Deigaard fra Event Kalundborg.