Afgørelsen ved Retten i Holbæk ventes at blive anket til landsretten. Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Voldstiltalt 22-årig frikendt efter fodfejl Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldstiltalt 22-årig frikendt efter fodfejl

Kalundborg - 31. august 2016 kl. 12:56 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En enkelt dag gjorde forskellen for en 22-årig kvinde, der stod tiltalt ved retten i Holbæk for en lang række forhold, der blandt andet omfattede grov vold, trusler og røveri. Beskeden om at hun skulle møde i retten fik den 22-årige imidlertid først den 8. september 2015. Det var netop en dag for sent, hvorfor dommer Marianne T. Øllgaard og de to domsmænd efter en timelang diskussion besluttede at frikende den 22-årige, inden retssagen mod hende overhovedet var kommet i gang ved Retten i Holbæk mandag.

Det var ellers ganske alvorlige anklager, som anklagemyndigheden ville have den 22-årige dømt for. Sammen med en anden kvinde skulle den 22-årige have holdt en tredje kvinde fanget i 16 timer, de to skulle have udsat deres offer for grov vold, have klippet hendes hår mod hendes vilje, tvunget hende til at drikke vodka og spise beroligende tabletter, truet hende på livet og røvet hende for kontanter, parfume og stiletsko.

I første omgang havde Midt- og Vestsjællands Politi imidlertid besluttet, at der ikke skulle rejses tiltale mod de to kvinder. Det fremgik af et brev sendt til de to kvinder den 7. juli 2015. Af brevet fremgik det videre, at statsadvokaten havde mulighed for at omgøre denne beslutning, men at det skulle ske senest to måneder fra den pågældende dato. Det vil sige senest den 7. september 2015.

Statsadvokaten besluttede den 2. september 2015 at sagen mod de to kvinder alligevel skulle afprøves i retten. Derefter var det så Midt- og Vestsjællands Politis opgave at sikre, at de to kvinder blev rettidigt informeret om beslutningen.

Den 24-årige kvinde fik besked indenfor tidsrammen, men det lykkedes først politiet at få fat i den 22-årige den 8. september 2015 på trods af flere besøg på hendes hjemadresse samt opkald til hendes telefon.

- Politiet har gjort hvad de kunne, med de resurser de havde til rådighed. Det er statsadvokaten der har været alt for sent ude i denne sag, mente forsvarer Luise Høj.

Anklagefuldmægtig Christine Landsgaard meddelte på stedet, at hun forventede at anklagemyndigheden ville anke byrettens afgørelse til Østre Landsret.

Derefter besluttede Marianne T. Øllgaard at udskyde sagen mod den 24-årige kvinde som var tiltalt i sagen sammen med den 22-årige, indtil ankesagen var afklaret.