I den østlige ende af Kordilgade har kørsel og parkering nu været tilladt i et halvt års tid, og erfaringerne er gode, oplyser handelsstandsforeningen. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Vision for Kordilgades fremtid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vision for Kordilgades fremtid

Kalundborg - 16. september 2017 kl. 09:16 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg: Mere liv og færre butikshuller i Kalundborgs hovedstrøg. Det er målet med handelsstands­foreningens input til revisionen af kommuneplanen.

- Vi har erkendt, at butikslivet ikke kommer til at fylde alle de butikskvadratmeter, som Kordilgade rummer, siger formanden for Kalund- borg Handelsstandsforening, Henrik Petersson.

Foreningen har visioner for Kordilgades fremtid, som bliver afleveret til kommunen i forbindelse med revisionen af kommuneplanen:

- Vi synes, det er på tide at bløde op lokalplanmæssigt og tillade liberale erhverv som for eksempel en fysioterapeut eller en tandlæge i gadeplan. Det vil frigøre plads til at etablere boliger i de tidligere klinikker på første sal. Og hvis man også fremmer etableringen af loftslejligheder i Kordilgade, kan der komme endnu flere beboere i bymidten. Det vil medvirke til at skabe mere liv i bymidten og til at styrke de butikker, som fortsætter og gerne skal have en god fremtid i Kordilgade.

Henrik Petersson siger, at hovedgaden Kordilgade er blevet for lang for butikslivet i 2017 og frem:

- Det var en af grundene til, at vi ønskede kørsel og parkering i den østlige ende af Kordilgade. Det har nu været indført som en permanent ordning i et halvt års tid og fungerer fint, synes langt de fleste, siger formanden for handelsstandsforeningen, som har yderligere et Kordilgade-input til kommunen:

- Der er brug for et fartbump, fordi nogle bilister bruger hovedgaden som racerbane om aftenen og drøner fra Danske Bank hen til Nygade, siger Henrik Petersson.