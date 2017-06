Se billedserie NNE samarbejder med Kalundborg Kommune Bosætningsteam om at tiltrække og fastholde medarbejdere. Fra venstre ses Finn Poulsen, Davood Sajedipour og Ivan Christensen.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed fandt fremagende medarbejder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed fandt fremagende medarbejder

Kalundborg - 27. juni 2017 kl. 12:00 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi håbede som altid på at få en god medarbejder. I stedet har vi fået en fremragende medarbejder, siger Finn Poulsen, director i NNE, som har 2000 medarbejdere på verdensplan, hvoraf 1000 er i Danmark og Kalundborg er der omkring 250 medarbejdere.

Finn Poulsen taler om 33-årige Davood Sajedipour, som har arbejdet på NNE siden november. Han er iransk maskiningeniør og har boet i Danmark i to et halvt sammen med sin kone Niloufar Farhadi, som er mikrobiolog og arbejder på Novo Nordisk.

- Det går rigtig godt. Jeg kan godt lide arbejdet, og der er et godt arbejdsmiljø, siger Davood Sajedipour på et ret flot dansk.

Den 33-årige bor i Kalundborg sammen med sin kone, hvor de begge nyder naturen og at der god plads.

Davood Sajedipour og hans kone er kommet til Danmark via Greencard-ordningen.

Det er her bosætningskonsulent Mette Wendel fra Kalundborg Kommunes Udviklingstab kommer ind i billedet, fordi hun hjælper nye ansatte på Novo Nordisk med at komme på plads med blandt andet bolig og fritidsaktiviteter samt at hjælpe deres partnere i job. Det er bedst hvis begge parter arbejder i forhold til at trives og falde til.

- I øjeblikket er vi ved at få lavet en folder til virksomhederne i Kalundborg, som fortæller om vores hjælp og tilbud forbindelse med ansættelse af tilflyttere, siger Mette Wendel.

For hvis Davood Sajedipour ikke kunne få et arbejde i Kalundborg, så kunne parret være nødt til at finde et nyt job et andet sted, og så ville Novo Nordisk miste en arbejdskraft.

Mette Wendel er ansat hos Kalundborg Kommune, og halvdelen af hendes tid er hun frikøbt af Novo Nordisk til at hjælpe nye ansatte på Novo.

NNE i Kalundborg ligger Novo Nordisk site, og afdelingen er meget international med 16 forskellige nationaliteter ifølge Finn Poulsen.

For NNE gælder det om af få folk med de rette kompetencer ansat, og derfor er NNE også meget aktive i forhold til den nye diplom ingeniøruddannelse i Kalundborg.

- Vi har i foråret haft besøg af fire gymnasie-klasser på tværs af Sjælland, i tæt samarbejde med University College Sjælland, og det hænger rigtig godt sammen med, at vi gerne vil have et godt studiemiljø i Kalundborg for fremtidens ingeniører, siger Finn Poulsen.