Video og billeder: Idrætsfestival med slag i

Kalundborg - 16. juni 2017

- ER I KLAR?

- JAAAA! Entusiasmen var stor til Preben Rasmussens rugbytræning under Skoleidrættens Forårsfestival torsdag. Den tidligere landsholdsspiller- og træner, og nuværende udviklingskonsulent for Dansk Rugby Union, var kommet fra Aarhus for at træne lokale 4. og 5. klasses elever. Og rugby er ikke det letteste spil at lære.

- Rugby er et af de spil, der har flest regler, men de unge gør det fantastisk, sagde Preben Rasmussen.

Selv om eleverne fik lov til at tumle rundt og lave gedigne tacklinger, sørgede Preben Rasmussen for, at ingen gik over stregen.

- Husk tacklereglerne. Alt over skidesækken er ulovligt, rungede Preben Rasmussens stemme ud over træningen.

Det var andet år i træk, at skoler fra Kalundborg deltager i Skoleidrættens Forårsfestival, der foregår 40 steder over hele landet. 4. og 5. klasser fra Raklev, Røsnæs, Herredsåsen og Sejerø deltog. I 7. klasse overgår elever fra Røsnæs og Raklev til Herredsåsen, så festivalen er en måde at få dem til at lære hinanden at kende på.