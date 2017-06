Video og billeder: Fed havefest med tre topkoncerter

Jacob Dinesen, der på nærmest rekordtid har slået sit navn fast, var første mand på scenen klokken 18. Den unge, originale sangskriver, som har råhittet med »Roll With Me«, mente, at hans optræden i Gryden i Kalundborg klart var dén med flest medbragte havestole: - Nej, hvor er der mange. Hvad plejer I at bruge dem til, spurgte en veloplagt Jacob Dinesen, som høstede lange bifald og havde let ved at få folk til at synge med.

Flere af Jacobs mere etablerede artist-kolleger samt en række mediefolk har spået ham en stor og succesrig fremtid inden for musik og entertainment, og manden bag SBK Event, Søren Bang Knudsen, glædede sig over, at han havde fået kontrakten med Jacob Dinesen i hus for et års tid siden. Prisen for at hyre Jacob Dinesen til at spille er stigende, og der er større scener, der kalder...