Video: Landbrugsskole holdt dyrskue og rejsegilde

Det skortede hverken på muligheder for at sparke dæk på store traktorer eller at stryge heste på mulen til det årlige minidyrskue på Torntofte, Landbrugsskolen Sjællands gård i Høng.

- Det er et åbent hus for alle under lidt mere uformelle former, hvor vi kan vise os frem. Og så er det selvfølgelig en stor dag for eleverne, som står for at stille det hele an, siger forstander Henrik Jensen.