Se billedserie Årets HFere lyttede andægtigt til rektor Susanne Tellrups tale i Høng-hallen, der som sædvanlig var fyldt godt op. Foto: MIe Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Video: - I er både kulørte, vilde og sårbare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: - I er både kulørte, vilde og sårbare

Kalundborg - 23. juni 2017 kl. 15:44 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I aften er det sankthans! I stråler! Ja, I lyser simpelthen op! Jeg håber den ild, der er tændt her på Høng Gymnasium og HF, må brænde i jer alle i mange, mange år endnu. Der er her på gymnasiet kastet meget på bålet for at få jer til at brænde: høj faglighed, kreative og innovative tilgange og rum for mange forskellige oplevelser og perspektiver.

Rektor Susanne Tellerup talte om ungdommelig ild, om at brænde for livet og om bål i mange forskellige billeder i sin dimissionstale i en festligt pyntet hal i Høng i dag, fredag. En tale, der også rummede en tak til forældre og familier for lån af de unge - og som udtrykte bred respekt for tidens ungdom:

- Engang hed det sig, at "ungdommen var frie, frække og lille smule flabede!" Jeg er ikke sikker på, at det længere er dækkende. Faktisk synes jeg, det er vanskeligt at komme med én betegnelse - andet end at I er forskellige og kendetegnede ved at have stor respekt for hinandens forskellighed. Det ser jeg, som både tydeligste fællestræk og jeres helt store styrke. Hvis man skulle sammenligne jer med noget, så tror jeg, at I mest af er som et af de allerbedste afsnit af den norske tv-serie SKAM. Kulørte, vilde, sårbare, åbne, sammensatte, intense, spændende, overraskende og engagerede - og det ville være skønt, hvis det lige varede fem minutter længere.

Lærerne har mødt jer med både deres store faglige viden, deres personlige forskelle og den pædagogiske indlevelse, der kan kendetegne en lille skole. Jeg kan sige det med sikkerhed, da jeg har været heldig at deltage i mindst en lektion med jer alle sammen. Lærerne har alle brændt for at få jer til at brænde.

Skolens medarbejdere har også været der - og nogle gange har det været med tydelige krav - pisk og gulerod - andre gange, har vi grædt med jer, men mest af alt har vi glædet os, hver gang I har klaret jer godt og lidt bedre, end I selv forventede.

En fortjenstmedalje I virkeligheden skulle I alle have en lille fortjenstmedalje, for hver gang I har hjulpet en kammerat. Især på kostafdelingen har vi set menneskelige præstationer, der overstiger de mest fantastiske fantasier om, hvad venskab i ungdommen kan betyde for den enkelte. Jeg er helt sikker på, at der er skabt bånd, og forbindelser, der kan bære adskillige tons - og holde hele livet.

Det er efter sigende 790.000 år siden, menneskene opdagede, at de kunne kontrollere ilden. Det vil nok tage mindst lige så lang tid, inden voksne finder ud af, hvordan de kan kontrollere ungdommen! Heldigvis!