Video: Friskole fejret med dansktopmusik og lagkage

Hun holdt tale for sit »barn«, Kalundborg Friskole, som hun har fulgt lige fra fødslen, hvor nogle lærere fra Tømmerup Friskole besluttede at starte en ny skole.

Talen sluttede med et Kalundborg-hurra, og herefter blev der sunget fødseldagssang for skolen, inden der var koroptræden, hvor først minikoret sang og derefter Kagekoret.

- Skolen er en 40-årig i god form, hvilket vi er stolte over, men også ydmyge over. Som friskole kan vi kun eksistere, hvis vi har opbakning fra forældrene, sagde skoleleder René Tholander.

- Jeg kom fra Tømmerup Friskole, og gik i niende klasse her. Dengang var der kun to klasseværelser og et par grupperum, men jeg kunne godt lide at gå her, sagde han.