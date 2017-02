Seks-årige Frede studerer skeletterne efter de to forbrydere, som i 1200-tallet blev henrettet på Tissøpladsen. Foto: Per Christensen

Video: Feriesjov og skeletter på museet

Her i vinterferien har der været stort pres på Esbern Snares datter, Fru Ingeborg (i skikkelse af Kalundborg Museums Kathrine Brandstrup). Tirsdag havde hun 83 til foredrag og omvisning i den femtårnede Vor Frue Kirke, hvor der også dagen efter var godt besøg. Og i går hittede Kalundborg Museum igen med et tilbud til børn om at tegne og male våbenskjolde og kalkmalerier ud fra oplæg lavet af Claus Mulstrup, og de små gæster kunne også få lov at prøve, hvor svært det var at skrive med blæk.