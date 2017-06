Video: En tredjedel Linie 3 åbnede amfiteateret

Det var kun kort inden Holbæk Symfoniorkester gik på scenen på Amfi Vestsjælland søndag eftermiddag, at regnvejret over Bregninge endelig stoppede. En del vand havde dog samlet sig i teltdugen over scenen, og med et gevaldigt plask, faldt vandet med et ned over scenegulvet, hvilket blandt andet kostede en violinist sin bue.