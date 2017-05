Se billedserie Højbo Friskole fejrede tirsdag aften sit 40 års jubilæum. I den anledning tog skolens elever de mange gæster med på en rejse gennem de sidste 40 års historie, lige fra 70?erne og frem til i dag. Foto: Per Christensen´ Foto: Per Buurgaard Christensen

Video: En moderne hipppieskole fylder 40

Kalundborg - 24. maj 2017

Et mylder af elever, forældre og søskende myldrede tirsdag aften rundt mellem hinanden på Højbo Friskole. Skolens lærere havde til sidste minut travlt med at få alle detaljer på plads inden aftenens store forestilling skulle gå i gang.

Forberedelserne til aftenen startede officielt for en uge siden, men i virkeligheden skal man meget længere tilbage i tiden for at finde kimen til denne festaften. Tirsdag kunne Højbo Friskole nemlig fejrer sin 40 års fødselsdag.

Historien starter dog faktisk endnu længere tilbage i tiden. For det var helt tilbage i 1974, at en gruppe af forældre gik sammen om at danne en forening, der skulle starte en ny friskole i Bjergsted eller Dragsholm Kommune. Gruppen troede så meget på ideen. at flere forældre året efter tog deres børn ud af skolen, og begyndte at undervise dem i fællesskab. Samme år lykkedes det at finde lokaler på »Hotel Højbo« i Højsted, og året efter blev Højbo Friskole officielt stiftet.

Kreativitet, musik, kropslig udfoldelse, tryghed og selvfølelse er nogle af de værdier, som skolen gerne vil give videre til deres elever.

- Nogle vil måske sige, at vi er nogle flippede. Det er måske ikke helt forkert, men i så fald er vi flippede på en moderne måde. Vi er en moderne hippieskole, griner skolebestyrelsesformand Kirsten Justiniano.

Allerede fra de tidligste skoleår, præger skolens værdier undervisningen og eleverne.

- Noget som vores elever er rigtig gode til, det er at performe. At turde stille sig op foran en forsamling og optræde. Det prøver de lige fra deres første skoleår, og musik og sang fylder i det hele taget meget på skolen, fortsætter Kirsten Justiniano.

Det fik eleverne rigeligt lejlighed til at bevise tirsdag aften. Eleverne var på tværs af klassetrin delt op i fire grupper, der hver for sig på sin egen måde, havde fået til opgave, at illustrere de 40 år, der er gået siden da, og den ånd og de traditioner, som kendetegner den skole, som Højbo Friskole har udviklet sig til.

Den opgave havde de løst på mange forskellige måder. Der var farvestrålende udklædninger, flotte skyggespil og naturligvis masser af sang og musik. Og selvom regnen begyndte at falde ned over skolen midt mens forestillingen var bedst i gang, så kunne det ikke kvæle det gode humør og feststemningen på Højbo Friskole.