Dyrenes Beskyttelse har fundet 17 vanrøgtede hunde i en ejendom ved Kalundborg. Ejeren havde vasket hundene i terpentin for at behandle dem for mider, men det har udtørret hundenes hud.

Video: Dyrenes Beskyttelse viser video af misrøgtede hvalpe

I en ejendom i Vestsjælland i nærheden af Kalundborg har Dyrenes Beskyttelse fundet 17 vanrøgtede hunde, som har levet under mildest talt kummerlige forhold.

Hundene havde skabmider, orm og andet utøj, og derfor har ejeren i en periode dagligt vasket dem i terpentin, fortæller chefkonsulent for familiedyr, Jens Jokumsen.

- Det må have udviklet nogle voldsomme dampe, og med hundes gode lugtesans må det have været ulideligt, siger han:

- Deres hud er blevet helt indtørret, og de er alle meget medtaget af forholdene og behandlingen. Og det har overhovedet ikke hjulpet på skabmiderne.

De syv hunde, som havde det værst, er blevet overdraget til Dyrenes Beskyttelse og bragt til et internat i Roskilde. Det drejer sig om tre voksne hunde og fire hvalpe.

Internatet er straks gået i gang med at behandle hundene. De resterende hunde er stadig på adressen, hvor politiet er ved at undersøge sagen.

Skabmider får hundenes hud til at klø så voldsomt, at de kradser deres egen pels af.

Hvalpefabrikken i Vestsjælland er ikke et enestående tilfælde. Hele 23 gange måtte Dyrenes Beskyttelse i 2016 rykke ud til sager, der involverede ti eller flere hunde.

- Vi ser desværre flere af de her hvalpefabrikker, hvor man bruger de billigste metoder til at fremavle hunde, som man kan sælge videre, siger Jens Jokumsen.

- I den her sag har man så brugt terpentin for at spare på dyrlægeregningen, og det er endnu et eksempel på, at man har forsøgt en alternativ metode for at spare penge og få mest muligt ud af salget, siger han.