Video: Claus med i Klub 500 nu

kalundborg: Skoene blev omhyggeligt snøret, nogle satte plaster på brystvorterne for at undgå sår og der blev snakket og givet krammere udenfor 5 Tårns Motions Klubhus på Lundemarken i Kalundborg.

For Claus Ø. Christensen var denne lørdag helt speciel, fordi han denne dag skulle løbe sit maraton nummer 500, og det blev markeret med en særlig Claus Ø. medalje og fest efter løbet med kransekage, fadøl, pølser og is.

Det er 5 Tårns Motions triplemaraton, hvor der er et maraton fredag, lørdag og søndag, og Claus Ø. Christensen løb sit nummer nummer 499 løb fredag, og hans forventning var også at skulle løbe nummer 501 løb søndag.

Erik Johnsen, formand for 5 Tårns Motion, var glad for den store opbakning til løbet, hvor omkring 120 havde tilmeldt sig maraton, 120 havde tilmeldt sig halvmaraton og omkring 100 stykker 10 og fem kilometer.

- Vi er er meget social klub, og har ikke eliteløbere. Til vores træninger kommer folk i god tid før, at vi skal løbe for at snakke, og når vi er færdig med at løbe, snakker folk også, så vi bliver næsten nødt til at sparke folk ud af klubhuset, sagde han med et smil.