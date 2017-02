Video: Ældre løftede haltaget

Se billedserie Den ottende ældrefest var en stor succes med en helt fyldt Tømmerup-hal. Foto: Per Buurgaard Christensen

Kalundborg - 02. februar 2017

600 mennesker morede sig i en stuvende fuld Tømmerup-hal onsdag eftermiddag til den store, årlige ældrefest, afholdt den første torsdag i februar for ottende år i træk. Det skriver Nordvestnyt.

- Det er utroligt dejligt at opleve, at så mange mennesker hygger sig. Det gør det hele værd, siger Niels Erik Sørensen, formand for H.F. Vestsjællands Venner, der står bag arrangementet.

Ud over en platte til frokost, kaffe og kringle og tre gange underholdning kunne de glade gæster også nyde hinandens selskab. Der var underholsning ved Jan Schou og en masse musik ved Lotte Rishøj fra Holbæk og senere Klaus og Karin Strand-Holm, der serverede musik à la »Syng med & Tip et Hit« fra tv's DK4.

- Det er andet år, vi er her, og første gang vidste vi allerede, at vi gerne ville komme igen, for vi blev grebet af den fantastiske stemning, og af, at alting spiller her. H.F. Vestsjællands Venner har helt styr på det, siger Karin Strand-Holm.

Klaus Strand-Holm, der er kendt fra Klaus & Servants, bekræfter og siger:

- Det er også en fornøjelse at komme ud og spille den musik, alle kan synge med på.

Skuespiller Jan Schou, som har været kunstnerisk leder i sommerrevyen Rottefælden i Svendborg gennem 19 år, leverede et show med en portion revynumre, akkompagneret af pianist Andy Hansen.

- Jeg elsker at optræde for det voksne publikum og få det til at grine, siger han.

Og det lykkedes til fulde ved årets ældrefest i Tømmerup-hallen.

