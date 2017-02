Velkendt tricktyveri: Mand med kort spørger om vej

Manden bredte et kort ud over det forreste passagersæde og bad den 63-årige kvinde om at vise ham vejen til København.

Midt- og Vestsjællands Politi kalder episoden for et »klassisk eksempel på et tricktyveri« og opfordrer alle borgere til at være meget påpasselige, hvis man bliver kontaktet under lignende omstændigheder. Det er ofte engelsktalende personer, der henvender sig ved supermarkeder eller andre butikker, hvor folk har benyttet kontokort.