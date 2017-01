Vejbump bør efter formand i lokal boligforening afløses af hegn, der skal holde cyklende børn væk fra vejen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Vejbump ikke godt for bilisters rygge

Kalundborg - 21. januar 2017 kl. 09:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejbump er ikke nødvendigvis den optimale løsning på et hastighedsproblem i en by. Det afhænger af øjnene, der ser på dem. Og de rygge, der skal udsættes for dem.

Nordvestnyt skriver, at på Frederik Andersensvej i Kalundborg i Kalundborg er det ikke alle lokale, som bakker op om to nye vejbump, der skal sænke faretn ud for asylcentret. Her kører børn ofte ud på kørebanen på deres cykler.

Det fortæller formand for Afdeling Skydebanevænget under Kalundborg Almennyttige Boligselskab, Richard Poulsen om.

Problemet med de to nye vejbump er ifølge ham, at de er hårde ved bilisternes rygstykker.

I stedet forestiller han sig, at man enten vælger nogle blødere vejbump eller spærrer af med et hegn foran de gamle sygeplejerskeboliger, hvor asylfamilierne bor - og derved undgår, at børnene cykler direkte ud på Frederik Andersensvej.

Asylcentrets chef Bent Jahns forstår Richard Poulsens bekymringer.

- Vores bekymring er, at hvis bilerne kører med for stor fart, kan der ske en ulykke, men vi vil meget gerne i dialog med vores naboer om at finde en løsning, siger han.

Bent Jahns er ikke imod et hegn, der kan skærme for direkte udkørsel, men har svært ved at se, hvordan det skal kunne gøres, da der også skal være adgang til de tidligere sygeplejerskeboliger.

- Hvis vi får en henvendelse, er vi åbne over for det - uden at sige for meget. Og kommunen skal jo også med ind over, siger han.