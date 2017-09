Varmekilder og lidt lækkert fra grillen

- Der var rigtig mange mennesker og mange havde en vandprøve med, som de fik analyseret for kalk. Kalk er et stort problem for varmelegemer i forskellige husholdningsmaskiner. Det kan vi afhjælpe med et blødgøringsanlæg, der kan monteres på vandtilførslen til huset, så man slipper for at have kalk i vandet, forklarer Tom Johansen.