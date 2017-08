Lørdagen bød på fint vejr, og det fik mange lokale forbrugere til at kigge forbi det ombyggede vandværk. Privatfoto

Vandværk holdt åbent hus

Kalundborg - 28. august 2017

Siden januar har Rørby-Årby Vandværk været i gang med en ombygning til 1,5 millioner kroner.

Udvendigt har bygningerne fået nyt tag og ny beklædning, mens den gamle højdebeholder er blevet renoveret og gjort højere.

Indvendigt er der blevet installeret to nye tanke på hver 50 kubikmeter.

Pengene til ombygningen er fundet i vandværkets egen kasse, så de 640 lokale forbrugere har altså ikke måtte have ekstra penge op af lommen.

Renoveringen af vandværket, der ligger oven for boringerne på Rørby Enge, er ifølge formand Martin Holmbo med til at sikre, at der fortsat kan leveres lokalt drikkevand i mange år fremover.

- Det betyder, at vi kan klare os i mange år ud i fremtiden uden at skulle lægges sammen med Forsyningen. Vi har et rigtig godt vandværk, og det vil vi gerne bevare. Nu kan vi klare os de næste i hvert fald 50 år, siger formanden.

Derfor glæder det ham også, at mere end 60 lokale forbrugere valgte at bruge lørdagen på at komme til åbent hus og få en rundvisning i de nye omgivelser.

- Det var rigtig hyggeligt og folk nød det gode vejr sammen med en pølse og en fadøl, siger Martin Holmbo.