Vandambassadører med fantasi og i farver

Det er en konkurrence, som Kalundborg Forsyning står bag, skriver Nordvestnyt. Kommunikationsansvarlige Anne Sødal Aagren har netop sendt breve ud til skolerne med tilbud om at få besøg af forsyningen, og nu venter hun på respons. Fem af skolerne har allerede meldt sig til at være med, og Anne ved, at flere er på vej.

Der er oplevelser forbundet med titlen som vandambassadør, for eleverne skal blandt andet på bustur til Energi- og Vandværkstedet i Valby, og der venter også oplevelser på Røsnæs Naturskole. Her får vandambassadørerne en hel dag i den smukke natur, og på vinderprogrammet indgår også et besøg på forsyningens renseanlæg i Kalundborg. Her kan eleverne ved selvsyn opleve, hvordan spildevandet renses, inden det ledes retur til naturen.

- Konkurrencen skal være med til at give eleverne en forståelse for vand, og at vi alle skal passe på vandmiljøet. Vi er heldige, at vi bor et sted på kloden, hvor der er rent drikkevand, for der er mange steder i verden, hvor man ikke har det rene drikkevand, som vi har i vandhanerne i Danmark. Der kan man ikke bare drikke vand, som vi gør det, siger Anne Sødal Aagren og tilføjer, at mange mennesker er tvunget til at drikke forurenet vand, mens folk andre steder må købe kildevand på flaske.