Vænget åbner den 14. august

- Det er for at undgå, at vi skal grave huller i den nye asfalt med det samme, siger Birgitte Kofod Møller.

Vejarbejdet i Vænget er blandt andet endt med at tage så lang tid, fordi Kalundborg Kommune besluttede at lave byfornyelsearbejde i forbindelse med Kalundborg Forsyninga arbejde, så man kunne undgå at skulle lukke op for asfalten over flere omgange.