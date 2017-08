VIP-fest med gin og en diamant

Historien fortæller, at det var en hollandsk professor, der i 1600-tallet opfandt gin ved et tilfælde, i bestræbelserne på at kurere patienter med nyresvigt og blæresygdomme! Gin, der kommer af det franske ord for enebær, genevievre - i Holland kendt som genever - blev senere hverdagskost under 30-årskrigen (1618-48), hvor den engelske voksne befolkning drak fem liter pr. person om ugen. Det tog også lidt af sulten.