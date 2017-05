Victor, Thea, Maria og Mikkel (fra venstre mod højre) på en af de træbænke, som eleverne på skolen laver på værkstedet i baggrunden. Eleverne mener, at det er retfærdigt, at de aflønnes, da det jo er et reelt stykke arbejde, de udfører. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Utilfredse unge: - Vi udfører jo et stykke arbejde

Kalundborg - 25. maj 2017 kl. 14:46 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Kalundborg­egnens Produktionsskole i Svebølle producerer eleverne en række produkter herunder træbænke, briller og mad til større selskaber.

For eleverne er skolen en måde, hvorpå de kan snuse til det at have et rigtigt arbejde. De får en fast månedlig løn, kaldet skoleydelse.

I et nyt reformudspil fra regeringen lægges der op til at fjerne denne ydelse for eleverne under 18 år. Det, mener eleverne, ikke er retfærdigt.

- Vi udfører et stykke arbejde, og folk med et rigtigt arbejde får jo også penge for det, siger Thea Cirkeline Antonsen og bakkes op af Maria Kristiansen:

- Det er ikke fair, at vi ikke skal have løn på grund af vores alder, siger hun.

De to 17-årige piger suppleres af skolekammeraterne Victor Illemann Nielsen og Mikkel Klausen, ligeledes begge 17 år. Ifølge førstnævnte var udsigten til løn med til at motivere ham til at starte på Kalundborg­egnens Produktionsskole tilbage i august sidste år.

- Jeg ville gerne prøve, hvordan det var at tjene mine egne penge, forklarer Victor Illemann Nielsen.

Mikkel Klausen mener ligeledes, at lønnen er en stærk motivationsfaktor for mange af eleverne.

- Hvis lønnen fjernes, vil der komme færre elever, for pengene er en vigtig årsag for mange til at starte. Men lønnen er også god, fordi den gør, at man føler sig voksen, siger han.

- Lønnen er med til at skubbe folk igennem uddannelsen, tilføjer Thea Cirkeline Antonsen.