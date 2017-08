Repræsentantskabet for Boligselskabet for Høng og Omegn - her fra en afdeling i Fuglereden - er måske ikke inviteret med til partshøring, tilsynet indkaldte til. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Utilfredse lejere: Vi blev aldrig hørt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Utilfredse lejere: Vi blev aldrig hørt

Kalundborg - 02. august 2017 kl. 16:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Øverste myndighed i Boligselskabet for Høng og Omegn er repræsentantskabet, valgt af selskabets lejere. Og repræsentantskabet er tilsyneladende ikke blevet indbudt til at afgive høringssvar til det kommunale tilsyn, før tilsynet traf beslutning om at suspendere repræsentantskab og organisationsbestyrelse.

Jurist Maria Berth, Lejernes Landsorganisation (LLO) siger, at hun mandag aften på et beboermøde indkaldt af det tidligere formandsskab for organisationsbestyrelsen direkte spurgte tilstedeværende medlemmer af repræsentantskabet, om de var blevet partshørt i sagen, hvor tilsynesmyndigheden ønskede at suspendere bestyrelse og repræsentantskab.

- Der blevt klart og tydeligt afgivet det svar, at man ikke havde hørt noget, siger Maria Berth til Nordvestnyt.

Også den suspenderede formand for organisationsbestyrelsen - og dermed også formand for det suspenderede repræsentantskab, Preben Westermann, bekræfter, at repræsenatskabets tilstedeværende medlemmer (15 ialt) mandag meddelte, at de ikke havde hørt noget.

Det undrer til gengæld formanden for den kommunale tilsynsmyndighed. økonomichef i Kalundborg Kommune, Bjarne Dybdahl Andersen.

- Vi overdrog opgaven at indbyde til partshøring til Lejerbo som daværende administrator for boligselskabet. Det fremgår af det skriftlige materiale, vi har sendt ud omkring tilsynets afgørelse, at opgaven blev overdraget til den daglige administration, Lejerbo, som har meldt tilbage til os, at der var udsendt mails om partshøringerne. Og således også til repræsentantskabets medlemmer.

Bjarne Dybdahl Andersen henviser til den kommunale afgørelse (30. juni 2017) hvoraf fremgår:

»Sanktionen (om at suspendere nuværende bestyrelse og repræsentantskab, red.) blev udsendt efter det afholdte møde 12. juni sammen med en partshøring af bestyrelsen, repræsentantskabet og administrationsorganisationen Lejerbo«

I samme brev konkluderer tilsynet:

»Kommunen har modtaget bemærkninger fra bestyrelsens mindretal og fra flertallet samt fra Lejer, men ikke fra medlemmer af repræsentantskabet.«

- Det fremgår af det materiale, vi har modtaget i sagen, at daværende forretningsfører Mariane Toft-Dallgaard på vegne af Lejerbo udsendte information om partshøring - også til repræsentantskabet, tilføjer Bjarne Dybdahl Andersen.

På spørgsmålet, hvorfor Preben Westermann ikke sendte mail om partshøring videre til repræsentantskabet, svarer han:

- Nej, jeg opfattede det sådan, at den tilsendte mail var sendt til mig som formand for organisationsbetyrelsen.