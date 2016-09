Uro årsag til at løbeformand vælger at gå

Med denne kortfattede meddelelse på Facebook har Paw Larsen valgt at stoppe som formand for Høng Løbeklub med øjeblikkelig varsel. Det sker, skriver Nordvestnyt i dag, blot tre uger før klubbens årlige stormøde med valg til bestyrelsen. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Paw Larsen om baggrunden for den pludselige beslutning, men Nordvestnyt erfarer, at der har været uro på bagsmækken i en kreds af medlemmer, og uoverensstemmelserne er årsagen til, at Paw Larsen efter mere end to år på formandsposten, som han overtog i januar 2014 efter Kristine Ruus Bredal Jørgensen, er stoppet.