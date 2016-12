Urd: Få centimeter fra alvorlige vandskader

I Saltbæk Vig, hvor der skete store skader på Alleshavediget under stormen Bodil i december 2013, har man denne gang redet stormen af uden større skader - selvom vandstanden var tæt på at nå samme højde som under Bodil.

Det spiller også ind, at Bodil var mere langvarig end gårsdagens og nattens storm. Men digefogeden håber, at de nu indhøstede erfaringer kan tjene som argument for at få lov til at beholde stenforstærkningen - eventuelt med et dække af ler eller jord.