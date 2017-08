Se billedserie Charlotte Nielsens keramik leder tankerne i retning af tandhjul og gevind-stykker. Foto: Kenn Thomsen

Unika-pris til lokal keramiker

Kalundborg - 17. august 2017 kl. 19:38 Af Stefan Andreasen

Den industrielt inspirerede keramiker Charlotte Nielsen, Reerslev, har fået den anerkendte kunsthåndværkerpris »Håndfuglen« for »Bedste Nye Unika«-arbejde på Kunsthåndværkermarkedet Frue Plads i København.

Markedet er det største udendørsmarked for kunsthåndværk i Skandinavien.

Juryens begrundelse for at vælge Charlotte Nielsen lød blandt andet, at hendes værker inviterer beskueren med tilbage til industrialiseringens begyndelse.

- Vi møder fabrikkens former og noget, der minder om maskindele, sættes i spil med stærke organiske elementer: Jord, sten og rust gør de hårde geometriske former bløde og imødekommende, og der opstår et unikt øjeblik. Udførelsen af hendes arbejde er overbevisende, vores nysgerrighed bliver vakt, og vi får lyst til at gå på opdagelse i hendes unikke univers, udtalte dommerne.

- Det er fantastisk at få sådan en anerkendelse, siger Charlotte Nielsen.

- Og det vilde er, at jeg har haft så travlt, at jeg slet ikke nåede at sende et billede ind og deltage i konkurrencen om prisen. Så kom dommerjuryen pludselig og sagde, at de havde fået en særlig dispensation til at indstille mig til prisen, fortæller Charlotte Nielsen.