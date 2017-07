Ungt par trækker hussælger i retten

Jesper Christiansen konkluderer: - Vi har valgt at følge de råd, vi har fået af vores advokat i den sag. Det er ingen hemmelighed, at vi ikke har været tilfredse heller med det arbejde, som ejendomsmægler Peter Due har leveret. han har i hele forløbet vidst, at huset, vi skulle købe, var beboet af sælgers far, som ikke ønskede at flytte - hvilket vi egentlig godt kan forstå. Men vi synes nok, at mægleren har bidraget til et salg, som reelt ikke kunne gennemføres - også selv om han gjorde gældende, at det er sælgers ansvar at sørge for, at huset stod klart til indflytning efter 15. juli.