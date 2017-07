Send til din ven. X Artiklen: Ungt par i bolig-klemme dropper grotesk hushandel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungt par i bolig-klemme dropper grotesk hushandel

Kalundborg - 21. juli 2017 kl. 14:07 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mandags slap tålmodigheden op. Sandie Larsen og Jesper Christiansen, ungt par på 22 og 24 år fra Høng, meddelte ejendomsmægler Peter Due, Dianalund, at handelen med det hus på Bagervænget i Sæby, som parret har købt og betalt til overtagelse 15. juli, er droppet. Årsag: Sælger og mægler har ikke formået at få en lejer i huset i Sæby til at flytte. Det betyder, at det unge par er ejere af en bolig, de ikke kan flytte ind i.

- Det har været og er vildt frustrerende. Ikke mindst fordi vi er vidende om, at både sælger og mægler har kendskab til, at der var en lejer i huset i Sæby, som ikke ønskede at forlade huset. Jeg har talt med lejerne, og de har LLO (lejernes landsorganisation) i ryggen i deres ønske om at kunne blive boende. Havde Sandie og jeg vidst det, ville vi aldrig have købt huset i Sæby. Det er jo ikke noget, vi skal tage os af. Det er mæglers og sælgers ansvar, siger Jesper Christiansen.

Nu ser det ud til, at advokater for de forskellige parter tager over. Det kan blive en langstrakt affære.

Sandie Larsen og Jesper Christiansen venter nu på at få de 65.000 kroner tilbage, parret har deponeret i Peter Due Bolig som udbetaling på huset i Sæby, men samtidig er de to unge tæt på at købe et hus i udkanten af Ruds Vedby.

- Pengene og aftalen er på plads. Vi afventer bare at underskrive papirerne, siger Jesper Christiansen. Sandie Larsen håber, det går stærkt:

- Vi skal være ude af den bolig, vi har lejet i Høng, 1. august. Vi kunne have forlænget lejeaftalen, hvis vi havde vidst, at der ville blive så mange problemer med handelen i Sæby. Det var mit drømmehus. Nu tror jeg nok, at der er lidt for mange negative minder derfra, som gør, at vi glæder os til at flytte til huset på Tindinge Banke, siger hun.

Det har været en vildt mærkelig sag, og vi har ligesom ikke kunne få råd i den fra hverken advokater, mæglere eller bankfolk. For ingen har oplevet nogen tilsvarende sag tidligere, siger Jesper Christiansen.