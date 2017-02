Afdelingsleder Lone Maul, Simon Nielsson og Laurits Borup Jensen fortæller om de praktiforløb, som de unge deltager i flere gange i løbet af STU?en, en ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Foto: Per Christensen

Unge udvikler sig ved praktikforløb

- Det var dejligt, at man ikke behøver at føles sig stresset, og der var tid til at gøre tingene ordenligt, fortæller Simon Nielsson.

Han kunne godt tænke sig at komme i praktik der igen, eller måske på et bibliotek.

- Vores unge skal ud i de lokale virksomheder for at udvikle sig. Her får de små sejre, som vi skal sørge for at huske dem på, siger Lone Maul