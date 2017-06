En 17-årig dreng blev i august sidste år udsat for et groft overfald på Sct. Olai Kirkegård i Kalundborg. Anklage­myndigheden mener, at ­drengen blev lokket i et baghold. (Arkiv) Foto: Per Buurgaard Christensen

Unge tiltalt for baghold på kirkegård

Kalundborg - 20. juni 2017

Grov vold, bagholdsangreb og trusler. Der er nogle af elementerne i en retssag, som startede mandag ved Retten i Holbæk.

Hvis anklagemyndighedens version står til troende, planlagde fire unge et baghold mod en femte.

De fire unge mødtes i en lejlighed på Klosterparkvej i timerne inden overfaldet. Her boede en af dem, en 17-årig pige, der var ekskæreste med en af de andre tiltalte.

De tre andre tiltalte var drenge på henholdsvis 16, 17 og 18 år.

De tre unge havde set sig sure på det 17-årige offer, som de betragtede som en »snitch« (stikker eller sladrehank, red.).

- Han stak simpelthen alle. Han bagtalte folk og forsøgte at drive venner fra hinanden, forklarede den 16-årige tiltalte i retten.

Ideen var, at den 17-årige pige skulle lokke offeret til Sct. Olai Kirkegård, hvor de tre andre så skulle konfrontere ham,

- Vi havde et par dage i forvejen talt om, at hun skulle lokke ham ned på kirkegården. Meningen var, at han skulle have nogle slag. Det var ikke noget, vi havde talt om. Det lå bare i luften, forklarede den 17-årige tiltalte, der som den første afgav forklaring i Retten i Holbæk.

Den forklaring var de medtiltalte dog langtfra enige i.

Den 18-årige signalerede med sit kropssprog således tydeligt allerede under den 17-åriges vidneudsagn, at han var stærkt uenig i den forklaring.

Ifølge den 18-årige var der snarere tale om et gensidigt slagsmål. Og han sagde, at han selv var blevet slået flere gange.

- Hvorfor meldte du det så ikke til politiet, ville anklager Sanne Watson vide.

- Jeg troede, den sag var ude af verden, at den var lagt bag os, svarede den 18-årige.

Ifølge det 17-årige offer blev han væltet omkuld på jorden på kirkegården af de tiltalte. Mens han lå på jorden modtog han en række slag og spark over hele kroppen.

- På et tidspunkt blev det helt sort for mig, og på skadestuen fortalte de mig efterfølgende, at jeg havde fået hjernerystelse, forklarede den 17-årige.

Både offeret og de andre tiltalte var enige om, at den 17-årige pige holdt sig i baggrunden under overfaldet og ikke deltog i volden.

Ud over de fire tiltalte for overfaldet var en femte mand på 20 år også tiltalt, for ved en tidligere lejlighed at have fremsat flere trusler mod den 17-årige.

Ifølge anklageskriftet skulle den 20-årige blandt andet have truet med at smadre den 17-åriges hoved mod en kantsten.

Der afsiges dom i sagen næste onsdag.