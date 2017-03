Den 8. oktober sidste år blev en ung mand overfaldet af en gruppe unge drenge på ­Kalundborg Station. Offeret blev væltet ned på skinnerne og slået og sparket. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Unge frikendt for overfald på vidne

Kalundborg - 07. marts 2017 kl. 08:15 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

60 dages betinget fængsel. Det var, hvad dommer Peder Christensen og de to domsmænd idømte fire drenge på 15 til 17 år, som var involveret i et overfald på Kalundborg Station den 8. oktober sidste år.

Selvom det giver en plet på straffeattesten, så var det billigt sluppet. For anklagemyndigheden havde egentlig gået efter at få de fire dømt efter straffelovens paragraf 123, der handler om vold eller trusler mod et vidne. Denne paragraf kan i yderste konsekvens give op til otte års fængsel.

- Det er selve grundlaget for vores retssystem, at man som vidne kan afgive forklaring trygt og uden at blive udsat for repressalier, sagde anklager Henrik Blichmann.

Retten fandt det imidlertid ikke bevist, at overfaldet havde nogen forbindelse til, at offeret i den efterfølgende uge skulle vidne i en retssag, der omfattede nogle af de tiltalte.

Henrik Blichmann ville mandag ikke kommentere på, om anklagemyndigheden vil anke byrettens afgørelse til landsretten.

- I første omgang tager jeg dommen til efterretning. Nu er vi nødt til at studere dommens præmisser nærmere, inden vi træffer en afgørelse om en eventuel ankesag, siger anklageren.

Ifølge anklageskriftet ankom offeret med toget til Kalundborg Station klokken 18.10 lørdag den 8. oktober. Her ventede en gruppe på mellem fem og otte drenge på ham.

Gruppen overfaldt den unge mand, der blev væltet omkuld på skinnerne.

Flere af drengene sprang efter ham og slog og sparkede offeret, der også blev slået med en nødhammer af den slags, som man finder i busser og tog.

Politiet blev alarmeret, og da to betjente ankom til stationen, spredtes gruppen i alle retninger.

Politiet indhentede og anholdt en af de fire tiltalte på vej op ad trappen fra Solskinspladsen og op ad Møllebakken.

I de efterfølgende dage fandt de frem til yderligere tre, som ifølge anklagemyndigheden var involveret i overfaldet.

De tiltalte kom med forskellige og til dels modstridende forklaringer i retten. To af dem nægtede helt at have været til stede på Kalundborg Station. Mens de to andre indbyrdes beskyldte hinanden for at være voldsmanden. Offeret kom med en tredje forklaring.

Ingen af forklaringerne var dog nok til, at retten ville dømme for mere end det, som kaldes »simpel vold«.