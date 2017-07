Se billedserie Som man kan se, har ilden ikke efterladt meget af det for så kort tid siden splinternye sommerhus til tre millioner kroner. De sørgelige rester er gået hen og blevet en attraktion, selv om man egentlig ikke må bevæge sig ind på grunden, fortæller flere lokale. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Unge filmede brandstiftelse med mobilen

Kalundborg - 21. juli 2017

Mandag den 13. februar i år modtager 56-årige Lisbeth Thøgersen et opkald fra en nabo til hendes sommerhus i Saltbæk.

- Han spurgte mig, om der ikke plejede at være hængelås på mit sommerhusskur, fortæller hun.

Det gjorde der. Der var faktisk to hængelåse. Men de var blevet klippet op, og der havde været indbrud i skuret. Et indbrud der skulle vise sig at være en slags held i uheld for hende.

Lisbeth Thøgersen bor til daglig i Luxembourg, hvor hun arbejder ved EU-Domstolen. Der er mere eller mindre et tilfælde, at hun er i Danmark på dette tidspunkt i februar.

Torsdag den 16. februar er hun på besøg hos en veninden i Slagelse. På grund af indbruddet tre dage tidligere har hun ikke meget lyst til at overnatte i sommerhuset om aftenen, så hun valgte at overnatte hos veninden.

- Jeg var jo blandt andet nok nervøs for, om de kunne finde på at komme igen, fortæller hun.

Fredag den 17. februar modtager hun så endnu et opkald. Denne gang er det fra politiet. De fortæller Lisberth Thøgersen, at hendes sommerhus er brændt ned til grunden. Klokken 00.41 havde en nabo ringet til brandvæsenet. Da brandfolkene kom frem, kunne de konstatere, at huset ikke stod til at redde.

- Dem, der har sat ild til det, har jo nok troet, at der ikke var nogen hjemme. Men min søn kunne sagtens have sat mig af og kørt hjem. På den måde havde der jo ikke stået nogen bil ude foran, og jeg ville sikkert være gået i seng, da branden blev startet, siger Lisbeth Thøgersen.

Hendes sikkerhed om, at branden er påsat, skyldes et opkald hun fik fra politiet 1. maj, hvor hun tilfældigvis også var i Danmark. Politiet havde anholdt tre unge mænd i forbindelse med nogle indbrud. På en af deres telefoner lå der en video, som politiet gerne ville have Lisbeth Thøgersen til at se.

- Politiet viste mig en video, hvor de unge mænd tydeligvis sætter ild til mit sommerhus. Det er jo snotdumt, at de selv har filmet det, men det må man jo bare takke dem for, at de har gjort det, konstatere hun.

Lisbeth Thøgersen har haft et gammelt sommerhus på Gåsevænget 3 i Saltbæk siden 1990. Lige så længe har hun ejet nabogrunden i nummer 1, som har stået tom lige indtil sidste sommer, hvor hun endelig fik bygget sit drømmesommerhus.

- Jeg har gået og drømt om det sommerhus i 20 år. Det tog nok halvandet år, før byggeriet gik i gang, fordi der skulle holdes møder med byggefirmaet og snakkes med arkitekt og så videre. Jeg har lagt rigtig mange penge, kræfter, forhåbninger og drømme i det hus, forklarer hun og fortsætter:

- Når det så endelig bliver bygget, kommer der sådan nogle psykopater og brænder det ned syv måneder efter. Det har virkelig været en hård omgang. Jeg har faktisk ikke været ude og se huset, siden det brændte ned, fordi jeg synes, det vil være for hårdt, siger Lisbeth Thøgersen.

To af de unge mænd er tiltalt, mens den tredje endnu kun er sigtet, fordi der arbejdes særskilt med hans sag, oplyser Mads Skovby Hansen, anklagefuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Udover at være tiltalt og sigtet for brandstiftelse er de tre unge mænd på henholdsvis 17, 20 og 18 år også tiltalt og sigtet for fem indbrud samt våbenbesiddelse, da de stjal nogle våben under et af de fem indbrud.

For de to sigtedes vedkommende forventes sagen afgjort den 7. august ved Retten i Næstved.

Planerne for grunden på Gåsevænget 1, der ligger på første parket i Saltbæk med en flot udsigt udover Sejerø Bugt, er, at Lisbeth Thøgersen får bygget et nyt sommerhus, stort set magen til det, der brændte. Arbejdet med at få fjernet resterne af det udbrændte sommerhus er dog blevet forsinket af først poliitiets efterforskning og siden ferie hos det byggefirma, der skal stå for arbejdet.

Nedrivningen går derfor først i gang efter sommerferien, fortæller Lisbeth Thøgersen. Sommerhuset kostede næsten tre millioner kroner, men med ødelagt indbo og nedrivning sniger de samlede udgifter sig op i nærheden af 3,5 millioner kroner, vurderer hun. Stort set hele beløbet dækkes dog af hendes forsikringsselskab.

- Vi venter med at bygge det nye hus til foråret, da det alligevel ville stå tomt meget af vinteren, siger Lisbeth Thøgersen.