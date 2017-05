Debatten om en mulig sammenlægning af Kalundborg Musikskole og Kalundborg Ungdomsskole splitter kommunalbestyrelsen. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Ungdomssymbiose eller spild af penge

Kalundborg - 26. maj 2017 kl. 12:46 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Samtlige partier og usædvanligt mange kommunalbestyrelsesmedlemmer bad onsdag aften om ordet, da aftenens debat nåede til den mulige sammenlægning af Kalundborg Ungdomsskole og Kalundborg Musikskole.

- Vi som politikere skal se på, om vi kan lave noget om til det bedre. Det er derfor vi er valgt. Vi i Kalundborg har gode erfaringer, med at prøve at gøre tingene på nye måder. Lad os dog prøve noget nyt, der er skabt i samarbejde mellem medarbejderne, bestyrelserne og brugerne. Det er jo en form for ungdomssymbiose, appellerede Ole Glahn (R), mens borgmester Martin Damm (V) understregede, at det indtil videre kun handlede om at sætte gang i en proces, der skulle undersøge, om det gav mening med en sammenlægning. Det formildede dog ikke kritikerne.

- Der er kompetente folk, der har lavet en rapport. Den siger, at det ikke er en god ide at gå videre med en sammenlægning. Det er man så ikke tilfreds med, så nu skal vi have en ny undersøgelse. Betyder det så også, at hvis flertallet ikke er enige i den næste undersøgelse, skal vi så have endnu en undersøgelse, spurgte Niels Erik Danielsen (EL).

Også Socialdemokraterne var imod, at man fortsatte processen.

- Det har været en proces, og en mulig sammenlægning har været undersøgt. Fordele og ulemper er blevet vejet, og nu er det altså sådan, at vi har papir på, at styregruppen anbefaler, at man ikke går videre med sagen. Vi i Socialdemokratiet synes heller ikke det er en god ide. Det vil bloit være spild af penge, mente Maja Hansen (S).

Jimmy Sørensen (LA) gjorde dog opmærksom på, at rapporten ikke udelukkende var negativ overfor et samarbejde mellem de to ungdomstilbud.

- I rapporten står der faktisk, at musisk skoles ledelse, mener at mere samarbejde giver mening, hvis medarbejderne mødes mere løbende og har store opgavefællesskab, sagde han.

Til sidst opfordrede Dansk Folkeparti til, at nu måtte man komme videre i dagsordnen.

- Vi er heller ikke dem, der mener, at en sammenlægning nødvendigvis er den bedste ide, men måske kan man godt se på, om de to tilbud kan organiseres anerledes, og i alle tilfælde, så synes vi at vi skal tage diskussionen for og imod en sammenlægning, når den er aktuel, opfordrede Martin Schwartzbach (DF).

Et flertal besluttede herefter at sætte gang ien undersøgelse.