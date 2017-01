Arbejdsmarkedschef Jens ­Folman, Jobcenter Kalundborg: - Kommunen placerer sig fortsat i den tunge ende, når vi ser ned over parametrene for unges ­uddannelse og beskæftigelse. Foto: Thomas Olsen

Ung ledighed: Plads til forbedring

- Der er ingen tvivl om, at unge-ledigheden vil blive og skal være et af de fokusområder, vi skal forbedre os på i 2017.

- Vi kan glæde os over, at forskellige tiltag har haft den forventede positive virkning og skabt målbare resultater. Men vi må samtidig konstatere, at Kalundborg Kommune fortsat placerer sig i den tunge ende, når vi ser ned over parametrene for unges uddannelse og beskæftigelse.