Ung kvinde fra Kalundborg millionær på skrabekalender

Hun finder ud af, at hun er blevet millionær, da hun ringer hjem for at fortælle sin kæreste, at hun er på vej. Kæresten fortæller hende, at den sidste låge bliver skrabet, og da hun får at vide, at der gemmer sig et juletræ bag den sidste låge, bliver vinderen helt stille.