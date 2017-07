»Ukendt« regel stopper planlagt politisk besøg

Folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff, S-spidskandidat til regionsvalget Heino Knudsen og formanden for Socialdemokraterne i Kalundborg-Odsherredkredsen Erik Werner Hansen, skulle mandag have besøgt Kalundborg Sundhedscenter og Akuthus for at høre nærmere om den succes, huset, der drives af region Sjælland og Kalundborg Kommune, har udviklet sig til. Men mødet blev aflyst med relativt kort varsel.

- Mødet aflyses med henvisning til en nærmest glemt regel fra 2013 om »Retningslinjer for besøg på kommunale institutioner« vedtaget af en enig kommunalbestyrelse. Denne regel, som ingen tilsyneladende kender, fastslår, at »Formålet med denne retningslinje er at undgå, at politikeres besøg på kommunens institutioner anvendes som politisk platform i forbindelse med valgkampe«. Men det, der først og fremmest falder i øjnene, er, at reglen opererer med en karensperiode på fem måneder. Altså med virkning fra juni i år frem til kommunal- og regionsvalget i november.