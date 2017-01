Projekt Benefit for Regions, som Kalundborgegnens Erhvervsråd er partner i, blev igangsat ved en kickoff på SDU i Kolding. Privatfoto

Udvikling af yderområderne

Kalundborg - 27. januar 2017 kl. 17:03 Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Interreg-projektet Benefit for Regions blev tirsdag offentliggjort i Kolding. Projektet skal styrke dansk-tysk samarbejde og skabe udvikling i yderområderne, herunder i Kalundborg Kommune.

Landdistrikter opfattes på begge sider af grænsen ofte som problemregioner i forhold til deres økonomiske og sociale udvikling. I lyset af den fortsatte globalisering og økonomiske dynamik udtrykkes det i prognoser, at disse områder vil miste betydning i den generelle økonomiske og sociale udvikling. Mange landdistrikter står over for udfordringer såsom fraflytning og aldrende befolkning, mangel på kvalificeret arbejdskraft, svag erhvervsstruktur samt et image, som generelt er negativt.

Det er baggrunden for Interreg-projektet, Benefit for Regions (B4R), og partnerne i projektet er Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, Syddansk Universitet, Kalundborg­egnens Erhvervsråd, Guld­borgsund ­Kommune, Kreis Plön, Kreis Schleswig-­Flens­burg, Fachhochschule Kiel, Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Hol­stein, Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH og Fachhochschule Kiel. Derudover deltager en række netværkspartnere fra begge lande.

- Det handler om, at danskere og tyskere skal lære af hinanden og dele viden for at udvikle landdistrikterne, fortæller Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

- Vi er gået med i det her projekt for at vidensdele om de udfordringer, vi står med på begge sider af grænsen, siger han.

Projektet skal blandt andet fokusere på turisme, forbedring af bredbånd, kvalificeret arbejdskraft, lokale aktionsgrupper og fødevarer.