Her ses seks af de udstillende kvinder fra »Kvinder bag væven«. De er ved at fortælle lidt om dem selv og deres tæpper repræsenteret på udstillingen.Foto: Eva Lyng Johansen

Udstilling åbnet på gods

Forstander på Jyderup Højskole Poul-Henrik Jensen havde fået æren at åbne den nye udstilling »Kvinder bag væven« på Kattrup Gods lørdag eftermiddag, og han fortalte om et tæppe fra New Mexico, som havde fulgt ham hele livet, fordi det var et tæppe, som hans far var blevet svøbt i som spæd.