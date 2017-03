Der er ikke meget at komme efter, hvis man er omkring 18 år og bor i Gørlev. De unge efterlyser et sted hvor de kan hænge ud med deres jævnaldrende og være dem selv. De unge forstår godt, at det kan være generende for andre i Gørlev, når de mødes og køre ræs i deres biler. Men de har ingen alternativer, mener de. Foto: Jens Wollesen

Udskældte unge: - Der sker ikke en skid

Kalundborg - 07. marts 2017

- Der sker ikke en skid i Gørlev.

Andre på 20, Danny på 18, Kasper på 18 og Mads på 17 år sidder og skutter sig i kulden uden for Basen i Gørlev.

De unge er egentlig glade for deres by. De er alle vokset op i Gørlev. Deres venner bor her, og om sommeren kan byen egentlig være god nok at bo i indrømmer de. Men resten af året er der intet at komme efter.

Tirsdag i sidste uge havde politiet indkaldt til borgermøde på Gørlev Bibliotek. Her var emnet netop de unge. Om hvordan de kører ræs i byen og holder på parkeringspladser og spiller høj musik til langt ud på natten.

Og de unge vil gerne indrømme, at der er noget om snakken.

- Ja det sker at vi kører ræs. Der er ikke andet at lave, siger Andre, mens han skoder en smøg på asfalten.

De unge kan egentlig godt forstå, hvis nogle af naboerne til Roevej er trætte af dem ind i mellem.

- Men hvor skal vi så mødes. Vi har ikke nogle alternativer, hvis vi vil være sammen, siger Danny.

17-årige Mads Bach deltog som eneste repræsentant for de unge på tirsdagens borgermøde på biblioteket. Han var inviteret med til mødet ikke fordi han var en af de unge, men fordi han er blandt de frivillige, der er engageret omkring det nye lokalråd.

- Det var en lidt spøjs oplevelse at sidde på borgermødet. Alle talte om, at der skulle føres dialog med de unge, men vi var ikke inviteret med, siger Mads Bach.

På borgermødet blev der talt en del om, at de unge mangler et sted at mødes. Det kan de fire unge godt nikke genkendende til.

- Det vi allerhelst ville have, var et sted der var vores eget. Det behøves ikke være meget. Et rum med et bord, en sofa og et anlæg så vi kunne høre musik, siger Mads Bach.

Den slags er der imidlertid ikke noget af i Gørlev i dag.

- Vi kan godt få lov at komme i ungdomsskolen og spille et spil pool en gang i mellem. Men vi må ikke drikke øl, mens vi er der, og vi må heller ikke komme der, hvis vi har drukket på forhånd, siger Mads Bach.

Så er der faciliteterne uden for Basen. Men heller ikke her, er der meget at råbe hurra for, mener de unge.

Mads Bach går over til den forfaldne skatebane ved siden af Basen. Den ene rampe er blevet pillet ned for nylig, og ligger stadig i en bunke ved siden af de tilbageværende ramper.

- Den var forfalden og fyldt med råd, siger Mads Bach.

De to andre ramper har også kendt bedre dage. Der er flere huller i dem, og de er generelt nedslidte.

Lidt længere væk ligger bålhytten. Her kunne de unge i teorien gå over, hvis de ville i læ. Den har dog kendt væsentligt bedre dage. Hytten er nedslidt og det flyder med affald.

- Det er virkeligt ulækkert. Det får vi så også skyld for, men det hører med til historien, at vi var nogle stykker fra min generation, der fik sat affaldsspande op hernede, og forsøgte at rydde op. Det virkede et stykke tid. Så var der nogle af de yngre, der smadrede skraldespandene, og snart var her svinet til igen. Men straks er konklusionen at de unge ikke kan finde ud af at holde det rent. De slår os alle over en kam, siger Mads Bach.

Den 17-årige håber at kunne bruge det nye lokalråd, der officielt bliver stiftet den 15. marts, til i højere grad at skabe opmærksomhed omkring de unge mennesker i Gørlev og deres behov.

- Vi vil gerne dialog, men det kræver at folk lytter, siger han.