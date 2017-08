Udsigt til nye jobs

- At vi har vundet ramme­aftalen, ser vi som et udtryk for tilfredshed med alle vores dygtige og erfarne folk. Vi er blevet betydeligt bedre til at optimere projekter, så de kan udføres på en måde, så de giver værdi for såvel kunderne som os selv. Forbedringen skyldes en målrettet indsats fra alle i organisationen. I Norisol tror vi på, at involvering af medarbejdere, kunder og leverandører giver den bedste forretning. Jeg ser meget frem til at komme i gang med opgaven, som er vigtig for Norisol i forhold til vores position i markedet. siger Norisol-landedirektør for Danmark, Lars G. Poulsen.