Udgift til genbrug eksploderet

Kalundborg - 02. februar 2017 kl. 17:58 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 730 kroner i 2016 til 1308 kroner her i 2017. Den stigning gav pensionist Hugo Petersen, Hagendrup, noget af et chok, da han så nærmere på den ejendomsskattebillet, som netop var dukket op i e-boksen.

- Jeg kunne konstatere, at opkrævningen til genbrug var sat voldsomt op, næsten fordoblet. Stigningen sluger næsten hele den stigning, jeg får på min pension i 2017 - 50 kroner ekstra om måneden. Jeg ville have en forklaring på stigningen, så jeg ringede til Kalundborg Kommune og talte først med en dame, som ikke kunne forklare det. Hun stillede mig derefter om til en anden dame, som heller ikke kunne kaste lys over årsagen til stigningen. Sådan var det bare, fik jeg at vide.

Det svar var Hugo Petersen, som kun bruger genbrugsstationerne sjældent, ikke tilfreds med. Så han kontaktede Nordvestnyt, og pensionisten fra Hagendrup har også tænkt sig selv at kontakte formanden for kommunens udvalg for teknik og miljø, Svend Erik Autzen (V).

Nordvestnyt fik fat på Svend Erik Autzen, som siger, at han godt kan forstå, at borgerne reagerer på stigningen:

- Jeg har selv lige talt med en kvindelig sommerhusejer, som ikke bruger genbrugsstationerne ret meget. Hun synes ligesom den pensionist, du har talt med, at det er blevet meget dyrt, fortæller udvalgsformanden.

Svend Erik Autzen oplyser, at stigningen skyldes to ting: At det er blevet dyrere at drive kommunens genbrugsstationer. Og at der er indført ugetømning i månederne juni, juli og august.

- Det er meningen, at affaldsordningen skal gå i nul, og der er kun borgerne til at betale regningen, siger han.