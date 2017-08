Send til din ven. X Artiklen: Ubetinget fængsel for at brænde sommerhus ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ubetinget fængsel for at brænde sommerhus ned

Kalundborg - 08. august 2017 kl. 12:26 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To unge mænd med bopæl i henholdsvis Tølløse og Undløse i Holbæk Kommune er ved Retten i Næstved idømt fængsel for brandstiftelse mod et sommerhus i Saltbæk nord for Kalundborg fredag 17. februar i år. Den ældste af de dømte, en mand født i 1996, blev idømt fængsel i to år, hvoraf seks måneder er gjort ubetinget. Den anden, en mand født i 1999, fik fængsel i et år og otte måneder, hvoraf de fem måneder er ubetinget.

Det retslige forløb afdækkede, at der ikke var større tvivl om skyldsspørgsmålet, eftersom de to unge filmede selve brandstiftelsen på det næsten nye hus til tre mil­lioner kroner. Optagelserne fandt politiet på en mobiltelefon tilhørende en af de unge.

De to mænd modtog dommen. Forsvarsadvokat Linn Støkken Nielsen vægter, at retten ikke vurderede, at der lå skærpende omstændigheder til grund for handlingen, altså at ingen var i fare, da de unge antændte huset den februarnat.

Men det er anklagemyndigheden ikke nødvendigvis enig i.

- Vi har under sagsbehandlingen i retten plæderet for, at der var tale om skærpende omstændigheder, som vil udløse længere fængselsdomme, med de to mænds handling. De kunne ikke vide, om der lå nogen og sov i huset, da de brændte det af, siger anklagerfuldmægtig ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Mads Skovby Hansen.

Om knap 14 dage afgøres det, om statsadvokaten anker domsmandsrettens dom i Næstved.

