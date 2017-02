Tyvstart på fastelavn

Søndag var en dårlig dag at være fastelavnstønde i Kalundborg. I anledning af vinterferien have Meny i Kalundborg besluttet at tage forskud på fastelavnsfestlighederne, og havde inviteret til tøndeslagning i gården ude bag butikken.

- Der er mange fastelavnsfester efterhånden, så vi prøver at være lidt tidligt ude, for at få flere til at være med, og det er da en rigtig fin måde at bruge efterårsferien på, sagde butikschef Micki Høyer.