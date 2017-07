Se billedserie Tomas Vesterskov Henriksen, Tomas Guldsmed i Høng Centret, har haft indbrud. Det sætter spor. Foto: Charlotte Koefoed

Tyvene kom ned gennem taget

Kalundborg - 15. juli 2017 kl. 09:20 Af Charlotte Koefoed

Alarmen gik lidt over midnat natten mellem lørdag og søndag. Bare tre minutter var tyvene om at tømme Tomas Vesterskov Henriksens guldsmedeforretning i Høng Centret for guld og ure.

- Jeg har al mulig avanceret sikring, men de to tyve her har været oppe på taget, hvor de har pillet nogle teglsten af, taget isoleringen af, savet en lægte over, stukket en stige ned, tømt alle montrer med guld og schweizer-ure og var ude - på under tre minutter, sukker Tomas Vesterskov Henriksen.

Han er rigtig træt af at have fået butikken lænset for varer. Ikke kun fordi man får en forskrækkelse, men også fordi det tager utrolig lang tid at finde ud af lige nøjagtig, hvad der er forsvundet.

- Det sætter sig spor. Butikken her er jo mit hjertebarn, og tanken om, at nogen har ødelagt alt det, jeg har gået og bygget op, er ikke særlig rar, siger Tomas Vesterskov Henriksen.

Tomas Vesterskov Henriksen har en mistanke om, at to mandlige kunder, der var inde i butikken forrige torsdag, kunne være gerningsmændene.

To mænd var nemlig inde i butikken for at kigge. De sagde ikke noget, hverken til hinanden eller til Tomas, men studerede flere montrer meget nøje.

- De kiggede kun på guldvarerne og de dyre ure. Og når jeg ser på overvågningskameraet, kan jeg se, at det er de samme montrer, tyvene har revet ud og tømt. Effektivt, må man sige, siger Tomas Vesterskov Henriksen.

En anden ting, de to tyve løb med, var alle de smykker, der var til reparation.

Hele kassen med smykker og sedler er væk, og det betyder, at Tomas Vesterskov Henriksen ikke har en chance for at kontakte kunderne.

Derfor opfordrer han dem i stedet til at komme ind med deres reparationssedler, så man sammen kan finde ud af, hvordan man løser situationen.

- Jeg skal have fat i forsikringen, og så må vi se, hvordan vi kan genskabe kundernes smykker, siger Tomas Vesterskov Henriksen

Han har haft lukket butikken frem til i går, torsdag, hvor han åbnede igen.