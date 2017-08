Turister nød kattejammer og klokkespil

- Efter at have været rundt i nogle store byer i løbet af cruiset (Stockholm, Helsinki og Skt. Petersborg, red.) er det meget rart med noget afveksling, så vi besluttede at blive her for at opleve en lille by. Der er næsten for langt til København til at man kan få noget ud af det, og det har for os været det hele værd at se den fantastiske koncert i kirken, siger Claire Gill, mens parret sidder på græsset uden for kirken og nyder kongelig hofleverandør i klokkespil Christian Fogh Hauskovs toner fra klokketårnet.