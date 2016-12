Børne- og kulturdirektør Hanne Dollerup: - Det er vigtigt at slå fast, at vi er opmærksomme på problematikkerne. Men også, at vi gør noget ved det. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Trods fremskridt: Kalundborg i top med fravær

22. december 2016

Kalundborg Kommune besætter en ikke så flatterende 2. plads på listen over kommuner, hvor fraværet blandt eleverne fra 7. til 9. klasse - de såkaldte udskolingselever - er størst. Det skriver Nordvestnyt.

Direktør Hanne Dollerup, øverste chef for børn, læring og uddannelse, glæder soig over, at det såkaldte ulovlige fravær er på vej ned.

- Ulovligt fravær er eksempelvis, hvad vi betegner som pjæk. Det lovlige fravær, hvor forældre beder om fri for børnene til ferier eller andre fraværsbetingede årsager, og som også omfatter sygdom, er til gengæld steget lidt.

Det er vigtigt at slå fast, at vi er opmærksomme på problematikkerne. Men også, at vi gør noget ved det. Der er relativt flere såkaldt udsatte børn i Kalundborg, sammenlignet med landsgennemsnittet, og det spiller også ind, siger Hanne Dollerup.

I gennemsnit på landsplan er fraværet i gruppen af udskolingsbørn på knap 14 dage, 6,9 procent af skoledagene. I Kalundborg er det tilsvarende tal på 20,0 fraværsdage. Kun Høje Taastrup ved København med 20,2 fraværsdage i gennemsnit ligger højere på den liste. Glostrup, Samsø og Lolland følger efter.

Nogle børn tager fri fra skolen for at tage på sol- eller skiferie. Andre orker bare ikke de lange dage foran tavlen. Og så er der dem, der bliver syge.

Men på hver fjerde folkeskole missede eleverne i 7. - 9.-klasse i snit 16 dage i det sidste skoleår. Forskerne bekræfter Hanne Dollerups udsagn om, at det især er børn fra udsatte familier, der bliver hjemme.

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra professionshøjskolen VIA University College siger til Ritzau:

- Dels kan fraværet have konsekvenser for elevernes formåen i dansk- og matematiktimerne og ved de forestående eksamener. Dels kan fraværet gå ud over de unges sociale liv.

Forældre har en opgave

At skolerne har en opgave, er der bred enighed om. men det har forældrene også.

- Det er i mine øjne udtryk for en tendens til, at en ret stor gruppe af forældre faktisk negligerer betydningen af, at deres børn er i skolen, som forskningschef Andreas Rasch-Christensen udtrykker det.

Hanne Dollerup: - Vi arbejder systematisk i Kalundborg og i landet i øvrigt på at bryde den negative sociale arv. Men vi skal blive endnu dygtigere, siger hun.

